Перцовый баллончик, два ножа, топор: школьника задержали за подготовку массового убийства

Сотрудники правоохранительных органов задержали учащего одной из школ Татарстана. Несовершеннолетний, по их данным, планировал устроить массовое убийство на территории образовательного учреждения, передает Telegram-канал Mash.

Стражи порядка предотвратили совершение преступления в Кукморском районе. Им стало известно, что 15-летний мальчик намерен прийти в школу с оружием и устроить там массовое убийство. В ходе обыска дома у несовершеннолетнего нашли перцовый баллончик, два ножа, топор, тактические перчатки, балаклаву и тетрадь с подробным описанием плана.

Помимо этого, правоохранители выяснили, что школьник искал в интернете инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства. В настоящий момент он задержан. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в Уфе 18-летняя девушка предстала перед судом за подготовку теракта в школе. Она получила 5,5 года лишения свободы.