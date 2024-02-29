Были разбиты колени и нос: в Таиланде загадочно погибла россиянка

В Таиланде нашли мертвой женщину из России. Ее достали из воды и заметили на ее теле раны: у нее были разбиты колени и нос. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, тело заметила сотрудница пляжа Банг Сарай, которая обходила территорию, убирая мусор, и сразу же вызвала полицию. На данный момент неизвестно, как именно умерла женщина. Внимание правоохранителей привлек тот факт, что у нее были повреждены лицо и ноги.

Отметим, что туристка была одета в спортивную форму. При ней была небольшая сумка, в которой лежали банка пива и пакетик с запрещенным веществом. Также у нее в кармане были деньги – около 1500 рублей – два телефона и плеер, поэтому версия с ограблением пока исключается.

Удалось установить, что россиянке было 36 лет. На данный момент идет поиск ее родственников. Предварительно, она могла умереть, упав с высокого парапета. Но официальной версии пока нет.

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