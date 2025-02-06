В Подмосковье младенец выполз на дорогу ночью и едва не попал под машину

В Подмосковье малышка, которой еще не исполнилось и года, выползла на проезжую часть. Ребенок едва не попал под машину, но водитель вовремя остановился. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, ночью мужчина ехал по Старо-Рязанскому шоссе в районе деревни Становое. В какой-то момент он заметил на дороге странный движущийся объект. Когда он приблизился к нему, то увидел, что это младенец. Маленькая девочка была совсем одна. Она плакала и была сильно замерзшей, так как на ней было лишь одно боди.

Посадив ребенка в машину, водитель вызвал полицию. А спустя время на дороге появилась женщина. Она представилась бабушкой девочки и попросила отдать малышку. Однако мужчина это не сделал и дождался правоохранителей. После с ним связалась мама младенца и поблагодарила за его спасение, а также за то, что россиянин не отдал девочку бабушке.

Сообщается, что у малышки первая степень переохлаждения. Сейчас она уже дома.

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