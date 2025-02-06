Стала участницей алкогольной вечеринки родителей: трехмесячную девочку госпитализировали с проломленным черепом

Правоохранители задержали 21-летнюю жительницу Санкт-Петербург, чья дочь оказалась в больнице с проломленным черепом. Трехмесячная девочка пострадала во время ссоры родителей, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Малышку госпитализировали с ушибом головного мозга, переломами левой и правой теменных костей. Состояние маленькой пациентки оценивается как средней тяжести.

В беседе с полицией мать девочки рассказала, что произошло. По словам девушки, они выпили с супругом, а после серьезно поссорились. Во время выяснения отношений мать несколько раз уронила дочь на пол.

В отношении петербурженки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении малолетнему тяжкого вреда здоровью. Сейчас мать находится в изоляторе, а ребенку оказывают помощь врачи.

Ранее мать семерых детей и бывший муж обвинили друг друга в издевательстве над дочерями. Суд в этом конфликте занял строну отца.