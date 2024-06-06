Пришла в школу со следами побоев на лице: отец избил дочь силовым кабелем за плохие оценки

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту истязания несовершеннолетней жительницы Петропавловска-Камчатска. В нанесении побоев подозревают отца девочки, передает kamchatkamedia.ru.

По данным СМИ, в мае школьница пришла на уроки со следами побоев на лице. Учителя заметили гематомы на голове ребенка и обратились за помощью к стражам порядка.

Через некоторое время правоохранители выяснили, что несовершеннолетняя пострадала от рук отца. Мужчина в течение трех лет издевался над дочкой. Он избивал ребенка, в том числе фрагментом силового кабеля.

Подозреваемый в истязании школьницы объяснил свой поступок. Житель столицы Камчатского края срывался на дочь, когда та приносила из школы плохие оценки. На время следственных действий пострадавшую девочку поместили в социальный центр помощи семье и детям.

Ранее в Москве школьница столкнулась с домогательствами со стороны отчима и матери. Несовершеннолетнюю насиловали в течение нескольких лет.