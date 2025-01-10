Российский школьник случайно отпилил себе палец на уроке труда

В Купчино в Санкт-Петербурге 13-летний ученик отпилил себе часть пальца во время урока труда в школе. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, во время урока школьники распиливали деревянные доски и острие отсекло часть пальца на левой руке одному из учащихся.

Пострадавшего доставили в клинику Педиатрического университета. Врачи зафиксировали у него открытый перелом ногтевой фаланги пальца, а также частичную ампутацию тканей. Сейчас хирурги проводят операцию на кисти руки.

Другие подробности ЧП в настоящий момент неизвестны.

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