Подросток устроил погром в школе из-за безответной любви

В Курске 16-летний подросток напал на школу из-за безответной любви к одной из учениц. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, парень в балаклаве и шляпе ворвался в школу и разбил молотком два стекла, одно из которых в двери. Охранник не смог его остановить и нажал на тревожную кнопку. Через 2 минуты нападавший скрылся, оставив сумку с ножами и воспламеняющейся жидкостью.

Подростка, который ранее учился в этой школе, уже задержали. Предварительно, юноша решился на дебош из-за безответной любви к одной из учениц.

На допросе подросток заявил, что не имеет претензий к школе.

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