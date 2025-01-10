Российская пенсионерка получила ожоги после того, как ей в окно кинули петарду
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В Москве неизвестные бросили в окно пенсионерке петарду. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, ЧП произошло 3 января.
«Я собралась борщ готовить. У меня первый этаж, зашла, газ поставила, потом пошла в другую комнату, захожу, и как летит на меня», — поделилась 63-летняя пострадавшая.
Как призналась москвичка, все произошло неожиданно. У пенсионерки даже нет подозрений, кто мог это сделать.
В настоящий момент россиянка с ожогами доставлена в НИИ им. Склифосовского. Сотрудники полиции организовали проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
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