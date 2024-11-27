Российские врачи спасли 42-летнего мужчину, проглотившего десертную ложку

Житель подмосковного города Мытищи обратился в больницу с жалобами на тошноту, рвоту и повышенное слюноотделение. Проведенное обследование показало, что 42-летний мужчина проглотил десертную ложку, которая застряла в желудке.

Медикам удалось извлечь посторонний предмет с помощью эндоскопического оборудования.

«Из-за конфигурации предмета это было непросто, так как на пути имелось несколько сужений, в том числе переход из пищевода в ротоглотку. Вмешательство прошло успешно», -приводит сайт Минздрава Московской области слова врача-эндоскописта Максима Щипачева.

Как пояснил медик, если своевременно не извлечь посторонний предмет из желудка, начнется внутреннее кровотечение. При этом не стоит ждать, что, например, ложка, выйдет из организма естественным путем.

«Вероятность того, что предмет беспрепятственно выйдет из организма естественным путем, ничтожна», - сказал доктор Щипачев.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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