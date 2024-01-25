Российский школьник принес на занятия нож и ударил одноклассника

В Перми школьник принес на уроки нож и ранил одноклассника во время игры. Об этом пишет издание Properm.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне в одной из школ города. Восьмиклассник пришел на занятия с сувенирным ножиком, а во время игры на перемене ранил сверстника. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Известно, что на входе в школу была установлена рамка-металлоискатель, однако она не среагировала на ножик, поскольку он был пластиковый.

Департамент образования организовал проверку по факту произошедшего. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что десятиклассник пырнул ножом мужчину около выхода из метро в Москве.

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