Не мальчик и не девочка: россиянка родила ребенка с неопределенным полом

В Тюмени зафиксирован случай рождения ребенка с неопределенным полом. У местной жительницы появился на свет малыш с редкой генетической мутацией, при которой наружные и внутренние органы не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу. Об этом сообщает 72.ru.

По данным источника, причиной рождения такого ребенка является мутация ряда генов, которые участвуют в процессе закладки половых желез. По словам врачей, с 2022 года частота врожденных аномалий увеличилась на 18,8%. Причем чаще всего с проблемами сталкиваются мальчики.

Помочь ребенку с неоправленным полом можно хирургическим путем. Специалисты проведут генетический анализ, который определит – мальчик он или девочка. После чего будет проведена операция. Однако врачи не прогнозируют, сможет ли этот человек в дальнейшем иметь собственных детей.

Ранее в Бурятии хирурги спасли женщину, которая не могла есть на протяжении двух месяцев. В ходе обследования выяснилось, что у нее было критическое сужение выходного отдела желудка. Но как такое произошло – неизвестно.