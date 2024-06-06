Пьяный россиянин напал с ножом на собутыльников и сжег их в доме

В Кировской области пьяный местный житель поругался с четырьмя товарищами, изрезал их ножом и поджог дом, где они находились. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России региона.

По данным следствия, ЧП произошло в декабре 2022 года в селе Кричей. 53-летний мужчина распивал алкоголь в компании четырех приятелей. Между мужчинами возник конфликт.

В ходе ссоры обвиняемый взял нож и изрезал им собутыльников. Нанеся ножевые ранения, злоумышленник поджег дом, в котором остались товарищи, и скрылся. Двое пострадавших сумели выбраться из горящей постройки, еще двоих спасти не удалось.

Личность преступника была оперативно установлена. Против мужчины возбудили уголовное дело. В итоге суд приговорил его к 21 году колонии строгого режима.

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