Поглумились и ограбили: школьницы затыкали шваброй девочку в туалете и отобрали у нее телефон

В Гусиноозерске в Бурятии организовали проверку после издевательств над несовершеннолетней. В Сети появилось видео, на котором старшеклассницы издеваются над девочкой помладше, а после отбирают у нее телефон.

Telegram-канал Babr Mash опубликовал кадры из туалета учебного учреждения, где несовершеннолетние глумились над ребенком. На них видно, что девочки постарше бьют младшую, несмотря на крики остановиться.

Также школьники тыкали в жертву шваброй, а после отобрали у нее телефон. Чем закончилась эта история, пока не известно. В администрации города по факту случившегося организовали проверку. Ее проведут в учреждении, где была сделана запись.

Ранее в Новом Уренгое банда подростков избила дочь ветерана спецоперации. Издевательства над ребенком хулиганы сняли на видео.