Опубликовано 18 октября 2024, 11:581 мин.
На Урале мужчина изнасиловал 79-летнюю пенсионерку и был задержан
В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину за изнасилование 79-летней женщины.
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В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании 79-летней пенсионерки. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.
Уточняется, что пожилая россиянка сама обратилась в полицию и рассказала о ЧП, которое произошло у нее дома на улице Белинского в ночь на 17 октября.
Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Против мужчины возбудили уголовное дело.
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Также сообщалось, что в Омской области внук зарезал 69-летнюю бабушку, которой хотелось тишины ночью.