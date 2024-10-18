На Урале мужчина изнасиловал 79-летнюю пенсионерку и был задержан

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании 79-летней пенсионерки. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

Уточняется, что пожилая россиянка сама обратилась в полицию и рассказала о ЧП, которое произошло у нее дома на улице Белинского в ночь на 17 октября.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Москве 16-летний подросток совершил самоубийство после того, как попался на краже айфона.

Также сообщалось, что в Омской области внук зарезал 69-летнюю бабушку, которой хотелось тишины ночью.