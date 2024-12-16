Чуть не умерла: россиянка начала кашлять кровью после противозачаточных таблеток

39-летняя жительница Подмосковья начала кашлять кровью после приема оральных контрацептивов. Она пила таблетки без назначения врача.

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. Женщина начала пить противозачаточные таблетки и заметила у себя симптомы ОРВИ, которые решила вылечить самостоятельно. После сильной боли в груди и крови в мокроте россиянка обратилась к врачам. Медики диагностировали ей воспаление легких, которое развилось из-за тромбоэмболии лёгочной артерии, пишет Telegram-канал Mash.

Выяснилось, что женщина назначила себе гормональные контрацептивы без консультации врача и принимала их по собственной схеме. В итоге у нее образовался тромб и сильнейшая пневмония. Россиянке удалось помочь благодаря своевременному обращению к медикам. Она вылечилась от пневмонии и принимает контрацептивы, которые назначил врач.

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