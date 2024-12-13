В Подмосковье трое школьников раздели шестиклассника и сняли его на видео

В Подмосковье трое восьмиклассников раздели ученика шестого класса и сняли его на видео. Об этом 13 декабря сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

«Двое школьников держали мальчика, пока третий снимал с него одежду. Свои действия они снимали на видео», — рассказал собеседник телеканала.

По его данным, происшествием заинтересовались в правоохранительных органах. Источник канала утверждает, что полиция возбудила уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее петербургские восьмиклассники в балаклавах отняли миллион у школьника-ставочника. Они перевели его деньги на свой криптокошелек.