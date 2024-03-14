Российский школьник издевался над 90-летней бабушкой и снимал это на телефон

В Красноярском крае полиция заинтересовалась 11-летним мальчиком, который неуважительно вел себя в отношении 90-летней бабушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции обратили внимание на ролик во время мониторинга соцсетей. На видео можно заметить, как школьник издевается над 90-летней пожилой женщиной и требует, чтобы она «захлопнула свое рыло». На некоторых кадрах пенсионерка предпринимает попытки защититься и отогнать от себя ребенка. Все кадры юный россиянин выкладывал в свой Telegram-канал.

Полиция оперативно установила личности ребенка и пенсионерки. Выяснилось, что издевательства происходили в селе Большой Сереж Назаровского района в феврале. Уточняется, что мальчик живет с матерью, ее сожителем и 90-летней бабушкой. Прежде подросток на учете не состоял.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области кондуктор избила мальчика из-за неоплаченного проезда.

Также мы писали, что в Волгоградской области 36-летний мужчина продал квартиру вместе с 92-летней бабушкой.