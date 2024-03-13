Под Волгоградом 36-летний внук продал квартиру вместе с 92-летней бабушкой

В Волгоградской области 36-летний мужчина продал квартиру многодетной семье, в которой проживала его 92-летняя бабушка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно источнику, изначально жилье принадлежало дочери пенсионерки, но в 2016 году она умерла. Тогда пожилая россиянка не стала обращаться к нотариусу, ведь недвижимость по праву наследования должна была перейти именно к ней, и продолжила жить, исправно выплачивая коммуналку.

Однако внук женщины решил действовать иначе и оформить имущество на себя. Он подписал заявление о принятии наследства матери, не указав в нем свою бабушку. А затем продал квартиру соседям по многоквартирному дому. При этом новых жильцов вовсе не смутило, что внутри с 1990-х годов жила пенсионерка. К слову, в распоряжении мужчины также оказалась доля в квартире в Вологде, земельный участок, гараж и денежные вклады.

Узнав о поступке родственника, бабушка решила подать иск о признании ее законной наследницей. Он был удовлетворен, и сделку купли-продажи аннулировали. Многодетной семье вернули 1,2 миллиона рублей. Так, деревенская квартира осталась за женщиной, а остальное – за внуком.

Ранее уволенный из Волгоградского колледжа из-за кактуса педагог заявил, что студентам запретили упоминать его имя.