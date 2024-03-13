На Урале кондуктор избила ребенка, у которого не прошла оплата картой

В Каменске-Уральском кондуктор накинулась на ребенка из-за непрошедшей оплаты за проезд. Об этом пишет Telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский».

По данным источника, ЧП произошло днем 13 марта. Как призналась мать школьника, ее сын хотел доехать до дома на общественном транспорте, попытался оплатить проезд банковской картой, однако терминал ее не считал.

Тогда кондуктор потребовала, чтобы мальчик покинул автобус, но тот отказался это сделать. После чего женщина напала на несовершеннолетнего пассажира с кулаками посреди автобуса.

Родительница уточнила, что за ее ребенка никто не заступился. Россиянка добавила, что мальчика били по голове, у него разбился телефон и потерялся беспроводной наушник.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае местный житель откусил ухо новому парню бывшей девушки.

Также стало известно, что в Балакове Саратовской области пьяный мужчина воткнул нож в грудь 16-летнего подростка. В итоге против россиянина возбудили уголовное дело по статье о покушении.