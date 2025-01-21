Российский школьник избил металлическим прутом девочку: подробности

В Красноярске девятилетний мальчик избил металлическим прутом сверстницу. Причиной для агрессии стало то, что девочка отказалась с ним поздороваться.

17 января в одном из дворов Красноярска на улице Тотмина школьник нанес несколько ударов металлическим прутом своей сверстнице. Ребенок вел себя неадекватно, сообщили в МВД по региону.

По данным Telegram-канала Kras Mash, ребенок взбесился из-за того, что с ним не поздоровались.

Мальчика задержали очевидцы еще до приезда полиции. В Сети пишут, что ребенок уже давно «терроризирует» соседей: кидается палками на взрослых и детей, дерется и ругается.

До этого в Сети завирусилось видео, на котором 13-летняя Настя бьет ногой в спину малолетнего ребенка сожительницы ее отца. Одноклассники девочки рассказали, что она всегда вела себя агрессивно и была «на понтах».

Также мы писали, что в Смоленской области отчим до смерти избил 14-летнего школьника на глазах матери, а потом утопил в реке.