Делали вид, что все нормально: отчим до смерти избил школьника из Смоленска на глазах матери и утопил в реке

В селе Екимовичи Смоленской области отчим до смерти избил 14-летнего школьника на глазах матери, а потом утопил в реке. Семья делала вид, будто все нормально, и участвовала в поисках ребенка.

Подробности сообщает Kp.ru.

Мальчик пропал 26 декабря. Неделю его искали в лесах и водоемах, пока отчим не рассказал о преступлении на полиграфе.

Известно, что семья состояла на учете – взрослые выпивали. До случившегося мальчик жаловался на отчима в школе – говорил, что его бьют, приходил с синяками.

О пропаже мальчика заявили спустя два дня. Собаки кинологов останавливались у дома, как будто ребенок не выходил. Только полиграф показал, что мать и отчим что-то недоговаривают.

Мать мальчика на допросе сдала отчима. Женщина призналась, что 40-летний сожитель избил ребенка на ее глазах, потом утопил в реке Десна. Отчим был пьян и накинулся на подростка, так как думал, что тот украл телефон. После убийства взрослые как ни в чем не бывало принимали в доме гостей.

Похоронить ребенка не могут – тело пока не нашли. Отчима поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе отчим кормил 12-летнего ребенка стиральным порошком и зашивал губу наживую.