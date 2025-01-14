«Ведет себя надменно»: одноклассники честно рассказали об избившей ребенка на видео девочке

Девочка-подросток из Москвы, попавшая в поле зрения полиции после скандального видео с избиением ребенка на камеру, всегда вела себя агрессивно и была «на понтах». Об этом в беседе с информагентством «Регнум» рассказали ее одноклассники.

По их словам, девочка ведет себя в школе и учится плохо, а также постоянно прогуливает занятия. После публикации ролика, из-за которого девочкой заинтересовались в правоохранительных органах, она окончательно дистанцировалось от остальных школьников.

«С Настей перестали общаться даже те, кто ещё хоть как-то с ней общался. У неё и так было немного друзей. Она никогда не была дружелюбной, но сейчас она совсем закрылась и ходит грустная по школе», — приводит агентство слова учеников.

Также они утверждают, что со сверстниками девочка ведет себя надменно и высокомерно.

Напомним — недавно в Сети завирусилось видео, на котором 13-летняя Настя бьет ногой в спину малолетнего ребенка сожительницы ее отца. Сообщается, что полиция уже возбудила уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что под Смоленском отчим до смерти избил школьника из Смоленска на глазах его матери и утопил в реке.