Российский ребенок зашел к соседям и был растерзан собакой

В Кемеровской области сторожевая собака насмерть загрызла шестилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, ЧП произошло 19 августа в поселке городского типа Краснобродский Прокопьевского муниципального округа. Юная россиянка гуляла и заглянула во двор соседа. Находившаяся на привязи собака накинулась на нее и загрызла насмерть.

В настоящий момент следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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