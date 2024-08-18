Нашла в себе силы пожаловаться родителям: посетитель московского аквапарка надругался над 15-летней школьницей

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту растления несовершеннолетней в одном из аквапарков столицы РФ. В полицию обратились родители пострадавшей девочки, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, 15-летняя москвичка после посещения аквапарка рассказала близким ужасную историю. По словам школьницы, некий молодой человек делал с ней «страшные вещи». Напуганной девочке было сложно поделиться случившимся, но она нашла в себе силы.

Взрослые, в свою очередь, обратились в полицию. Стражи порядка оперативно отреагировали на обращение родителей и задержали подозреваемого в изнасиловании их дочери. Им оказался 23-летний парень, который проживал в Яснево без регистрации. Молодой человек нигде не работает. За совершенное преступление ему грозит до трех лет колонии.

Ранее в Самарской области двухлетняя девочка умерла после изнасилования соседом. Злоумышленника задержали полицейские.