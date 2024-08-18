Опубликовано 18 августа 2024, 20:17
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Лезвие попало ему в живот: 8-летний мальчик получил ножевое ранение во время похода за грибами
В Ленобласти 8-летний мальчик пошел за грибами и напоролся животом на нож.
© Freepik
Врачи оказали необходимую помощь 8-летнему мальчику в Ленинградской области. Несовершеннолетний получил ножевое ранение во время похода за грибами, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.
По данным СМИ, школьник травмировался в Приозерском районе. Он вместе с родителями поехал за грибами в лес. Во время тихой охоты мальчик споткнулся и наткнулся животом на нож.
Несовершеннолетнему повезло, так как ранение оказалось неглубоким. Родители, узнав о случившемся, в срочном порядке отвезли сына в Рощинскую больницу. Там юному пациенту оказали необходимую помощь. Сейчас жизни школьника ничего не угрожает.
Ранее в Нижегородской области экс-председатель суда умер во время тихой охоты. Его труп обнаружили в лесу. Рядом с ним лежала супруга.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал 78 | НОВОСТИ
Автор:Артем Хохлов