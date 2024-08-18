Лезвие попало ему в живот: 8-летний мальчик получил ножевое ранение во время похода за грибами

Врачи оказали необходимую помощь 8-летнему мальчику в Ленинградской области. Несовершеннолетний получил ножевое ранение во время похода за грибами, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

По данным СМИ, школьник травмировался в Приозерском районе. Он вместе с родителями поехал за грибами в лес. Во время тихой охоты мальчик споткнулся и наткнулся животом на нож.

Несовершеннолетнему повезло, так как ранение оказалось неглубоким. Родители, узнав о случившемся, в срочном порядке отвезли сына в Рощинскую больницу. Там юному пациенту оказали необходимую помощь. Сейчас жизни школьника ничего не угрожает.

Ранее в Нижегородской области экс-председатель суда умер во время тихой охоты. Его труп обнаружили в лесу. Рядом с ним лежала супруга.