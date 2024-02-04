Дома так и не появилась: двое неизвестных похитили девушку у подъезда

В социальных сетях появился ролик, на котором, как утверждается, запечатлено похищение жительницы Кирова. Девушка хотела попасть в подъезд своего дома, но была схвачена двумя незнакомцами, передает Telegram-канал URA.RU.

Инцидент попал на камеру домофона. На ней видно, как девушка сначала пытается попасть в свой подъезд, а после на нее набрасываются двое мужчин. Свидетелем случившегося стал водитель, который довез жительницу Кирова до места. Однако он не стал вмешиваться в ситуацию, судя по опубликованным кадрам.

Информация о похищении девушки распространяется местными Telegram-каналами. По предварительным данным, полицию уже занимается этим делом. Стражи порядка расспросили соседей горожанки, которые ответили, что та дома не появлялась с момента похищения.

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