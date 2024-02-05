Россиянина избили на глазах у его ребенка из-за парковки около детсада

В Сарапуле Удмуртской Республики двое мужчин подрались из-за парковочного места рядом с детским садом. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, первая словесная перепалка произошла между россиянами около месяца назад. Один из конфликтующих накричал на другого за то, что тот занял единственное парковочное место. Тогда стычка двух родителей закончилась лишь взаимными оскорблениями.

Через месяц мужчины вновь встретились у единственного свободного места на парковке, однако на этот раз конфликт быстро перерос в драку, свидетелем избиения отца стал шестилетний мальчик.

Теперь пострадавший житель Сарапула зафиксировал побои и обратился в полицию. Он также выразил опасения, что стресс из-за увиденного в дальнейшем может негативно отразиться на его ребенке.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге шестилетний мальчик съел комнатное растение и попал в больницу.