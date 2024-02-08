Мошенники похитили 7 млн рублей у преподавательницы МГИМО

Мошенники украли 7 млн рублей у сотрудницы МГИМО от лица ректора вуза и сотрудников МИД РФ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в начале января педагогу в Telegram написал пользователь, который выдал себя за ректора института Анатолия Торкунова. Мужчина заверил, что вскоре с ней свяжется якобы сотрудник службы безопасности МИД по важному вопросу. Спустя несколько минут женщине позвонил неизвестный и сообщил, что из-за утечки данных в вузе ей позвонит «полицейский».

Затем с ней связался «правоохранитель» и сообщил, что злоумышленники якобы получили доступ к ее банковскому счету и собираются перевести средства лицу, поддерживающему украинскую армию. Это станет основанием для обвинения женщины в предательстве родины, отметил звонивший.

Чтобы сберечь все деньги, россиянку уговорили перевести их на «безопасный» счет, который укажут «сотрудники правоохранительных органов». На протяжении нескольких недель женщина под ежедневным кураторством мошенников переводила им деньги. Когда личные накопления преподавательницы закончились, ее заставили взять взаймы миллион у товарища и еще несколько кредитов. Суммарно у работницы МГИМО выманили 7 млн рублей.

Через несколько дней женщине пришло на электронную почту письмо о записи в Центробанк России. Затем куратор-«правоохранитель» попросил записать видео с благодарностью за его профессионализм. Когда аферист отправил ей грамоту на украинском языке, россиянка поняла, что стала жертвой мошенников.

Сейчас настоящие сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

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