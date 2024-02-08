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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 08 февраля 2024, 14:38
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Мать пришла домой и обнаружила тело: 14-летняя школьница покончила с собой

В Челябинске женщина вернулась домой с работы и обнаружила мертвой 14-летнюю дочь .
Мать пришла домой и обнаружила тело: 14-летняя школьница покончила с собой

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 14-летней девочки в Челябинске. По предварительным данным, несовершеннолетняя покончила с собой, передает 74.ru.

О трагичном случае стало известно сегодня, 8 февраля. Труп девочки был обнаружен в квартире в Ленинском районе города. Мать несовершеннолетней вернулась домой и наткнулась на труп дочери. После этого она позвонила в полицию.

Теперь стражи порядка разбираются в случившемся. Предполагается, что школьница наложила на себя руки еще 7 февраля. Каким образом девочка погибла, не сообщается. Для установления точной причины смерти труп будет отправлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Примечательно, что в Челябинске это вторая смерть подростка за сутки. Помимо 14-летней девочки, в городе погибла 15-летняя школьница. Ее труп нашли под окнами многоэтажки.

Ранее стало известно, как родной отец довел сына до суицида в Москве. Оказалось, что для этого мужчина установил камеры видеонаблюдения.

Источник фото:Freepik
Источник:74.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
девочка