Облитая мужем кислотой россиянка полгода не может самостоятельно питаться: ревновал и много пил

В Улан-Удэ мужчина облил кислотой жену и покончил с собой. Она же получила ожоги и уже полгода не может самостоятельно питаться. Дочь пострадавшей в беседе с Telegram-каналом Baza рассказала, что матери требуется операция.

По данным источника, пара жила вместе 13 лет. Но мужчина не работал, много пил и ревновал супругу. Во время пандемии ситуация в семье усугубилась из-за того, что женщина стала пропадать на работе – она была соцработником и ухаживала за больными. Из-за ограничений ей приходилось неделями жить с пациентами.

Дочь рассказала, что в начале апреля мать поехала на праздник по случаю дня рождения подруги, выпила и вернулась домой. Она приготовила ужин, убралась и легла спать. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и облил женщину кислотой – он использовал электролит из автомобильного аккумулятора. Когда женщина попала в больницу, то мужчина покончил с собой.

Пострадавшая находилась в медучреждении полтора месяца. Она получила ожоги лица, тела, пищевода и желудка. Во время операции ей установили зонд для питания, так как делать это самостоятельно она не могла. Раны плохо зажили и зонд не прижился. Было проведено второе хирургическое вмешательство, но начались осложнения. Из-за этого у женщины отказали ноги.

Она до сих пор не может самостоятельно принимать пищу, а за ней смотрит старшая дочь.

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