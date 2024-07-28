Проходила мимо мангала: петербурженка получила ожоги лица и шеи на пляже

Поход на Жемчужный пляж завершился для жительницы Северной столицы ожогами. Женщина пострадала от взрыва бутылки с розжигом. Емкость с опасным веществом бросила в мангал другая посетительница популярного места отдыха, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Петербурженка находилась на пляже вместе с подругой. В какой-то момент они направились в сторону лесопарковой зоны, где жарились шашлыки. Проходя мимо одного из мангалов, женщина почувствовала, как ее обдало огнем.

Оказывается в этот момент одна из посетительницы пляжа бросила бутылку с розжигом в костер. Она взорвалась, и пламя перекинулось на жительницу Северной столицы. В результате женщина пострадала. У нее появились ожоги на лице и шее.

От госпитализации обгоревшая петербурженка отказалась. А та отдыхающая, что допустила оплошность, выразила готовность возместить затраты на лечение.

Ранее на Урале компания детей получила химические ожоги после посещения сауны. Для оказания незамедлительной помощи на место выехала скорая.