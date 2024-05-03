Российский ребенок попал под колеса лесовоза и погиб

В Башкирии шестилетний ребенок погиб под колесами лесовоза. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Отмечается, что ЧП произошло в Белорецком районе в селе Тирлянский. Мальчик вместе со сверстниками катался на велосипеде рядом с проезжей частью по улице Матросова. В этот момент по дороге ехал КамАЗ, груженный лесом.

В итоге юный велосипедист попал под заднее колесо транспорта. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. На месте задействованы все экстренные службы.

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