Российский ребенок оказался в реанимации после ужина лапшой быстрого приготовления

В Белореченске Краснодарского края девятилетний мальчик оказался в реанимации из-за лапши быстрого приготовления. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным источника, несовершеннолетний весь день находился дома, а вечером они с отцом приобрели заварную лапшу. Вскоре после ужина ребенок почувствовал недомогание, вследствие чего его увезли на «скорой».

Подробности состояния здоровья мальчика, как и другие детали произошедшего, в настоящий момент неизвестны.

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