Четверо российских школьников попали в больницу из-за карандаша с запахом

В селе Чермен в Республике Северная Осетия-Алания четверо пятиклассников попали в больницу из-за карандаша с запахом. Его принесла в школу ученицу.

Подробности сообщила министр образования и науки РСО – Алания Элла Алибекова в своем Telegram-канале.

По ее словам, инцидент произошел на уроке математики – требовалось начертить отрезок.

«Одна из учениц достала некий пластиковый карандаш. Сразу появился резкий запах, четверым ученикам стало плохо», - сообщила Алибекова.

В результате в школу вызвали скорую и полицию, а также родителей детей. Четверых пятиклассников госпитализировали. Их состояние оценивается как стабильное – до 3 декабря школьники останутся в больнице.

В образовательном учреждении работают специалисты. Профильные ведомства взяли ситуацию на контроль.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе 12-летний школьник два дня прятался в магазине после избиения отчимом. Известно, что новый муж матери заставлял мальчика есть стиральный порошок, а однажды пытался сшить рассеченную губу наживую. Из-за этого на лице ребенка остался дефект. Можно ли восстановить губу и готовы ли врачи заняться данным случаем, разбирался сайт «Страсти».