Российский подросток выстрелил из ракетницы в сверстника в школе

В Петропавловске-Камчатском подросток выстрелил в одноклассника из ракетницы в школе. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, инцидент произошел в раздевалке школы. Один из школьников захотел показать всем свое оружие. После этого несовершеннолетний «пальнул не глядя и попал в грудь однокласснику».

Отмечается, что 15-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

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Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьница приняла 225 таблеток и попала в одну из детских городских больниц.