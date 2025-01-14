Опубликовано 14 января 2025, 10:501 мин.
Российский подросток выстрелил из ракетницы в сверстника в школе
В Петропавловске-Камчатском подросток выстрелил в сверстника из ракетницы.
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В Петропавловске-Камчатском подросток выстрелил в одноклассника из ракетницы в школе. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
По информации источника, инцидент произошел в раздевалке школы. Один из школьников захотел показать всем свое оружие. После этого несовершеннолетний «пальнул не глядя и попал в грудь однокласснику».
Отмечается, что 15-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Ранее мы писали, что жительница Москвы пыталась спасти собаку в лифте и потеряла палец. Уточняется, что россиянка попала в больницу после того, как ошейник ее собаки застрял в дверях лифта.
Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьница приняла 225 таблеток и попала в одну из детских городских больниц.