Российский подросток выходил из автобуса и проломил себе голову

На Камчатке 15-летний подросток проломил себе голову при выходе из автобуса. Об этом сообщает ИА «Камчатское время».

По одной из версий, когда подросток выходил из автобуса на остановке общественного транспорта, оступился и рухнул, ударившись головой о ступеньку. По другой информации, толпа пассажиров вытолкнула школьника из салона. При этом существует и третья версия — несовершеннолетний якобы выпал из автобуса во время игры со сверстниками.

Медики зафиксировали у девятиклассника закрытый перелом основания черепа. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее мы писали, что в Подмосковье подростка госпитализировали с кровотечением после обрезания.

Также сообщалось, что житель Абакана вместо дочери пришел на разборки с 12-летней школьницей и избил ее.