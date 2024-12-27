В Подмосковье подростка госпитализировали с кровотечением после обрезания

Подросток из Подмосковья неосторожно потрогал свой половой орган после обрезания и спровоцировал тем самым обильное кровотечение. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Как сообщает mk.ru, страшный эпизод произошел в одном из областных лагерей. 17-летний подросток, отдыхающий в заведении, после отбоя отправился в туалет, чтобы обработать место недавней операции — пару недель назад врачи сделали ему обрезание по медицинским показаниям.

Однако, оказавшись в туалете, юноша скорректировал планы — в процессе обработки он решил заняться самоудовлетворением. В результате его активных действий половой орган закровоточил. Самостоятельно совладать с ситуацией подросток не смог и обратился за помощью к преподавателю. Тот не растерялся и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики доставили юношу в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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