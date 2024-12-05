Российский подросток упал с высоты и проткнул голову металлическим штырем

Хирурги Пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова вытащили металлический штырь из головы подростка. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

ЧП произошло в конце ноября, когда мальчик рухнул с высоты и пробил голову металлическим прутом. Инородный предмет вошел в головной мозг через левую скулу. В тяжелом состоянии несовершеннолетнего доставили в больницу.

Для извлечения металлического штыря и ликвидации гематомы головного мозга провели две операции - сначала удалили штырь, затем ликвидировали гематому головного мозга. В течение недели за юным пациентом наблюдали в реанимации.

В настоящий момент подросток выписан на амбулаторное лечение, его жизни ничего не угрожает.

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