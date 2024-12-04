Перепутали молоко: семимесячная малышка заразилась ВИЧ в российском роддоме

В Петропавловске-Камчатском медсестер родильного дома обвиняют в заражении ВИЧ ребёнка. СУ СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело о халатности медработников, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве уточнили, что дочь одной из рожениц появилась раньше срока, на 32-й неделе. Медики поместили ребенка в специальный бокс и кормили из бутылочки. Мать к малышке не пускали. В момент оформления роженицу предупредили, что в отделении есть женщины с ВИЧ.

Девочка росла слабой и болезненной. О диагнозе родители уже четырехлетней дочери узнали, когда у нее брали анализы перед операцией по удалению доброкачественной опухоли. Там и выяснилось, что у ребенка ВИЧ.

Родители девочки уверены: их дочь заразили в момент, когда она находилась в роддоме. Они подозревают, что акушерки перепутали молоко, которое хранилось в одном холодильнике. Мама и папа девочки здоровы.

«В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц Министерства здравоохранения Камчатского края, ответственных за организацию работы в данной части», — уточнили в ведомстве.

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