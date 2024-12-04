Россиянка отвела детей к врачу и получила ожоги глаз

В Санкт-Петербурге жительница Петроградского района получила ожоги глаз после того, как посетила детскую поликлинику. О произошедшем рассказал супруг пострадавшей.

2 декабря женщина пришла в поликлинику с двумя детьми. По словам петербурженки, врач включила кварцевую лампу вместе с обычным освещением и не заметила этого, пишет Фонтанка.

В итоге у женщины образовались ожоги кожи и сетчатки глаз. Также она жалуется на сильные головные боли и ухудшение зрения. Врачи диагностировали ей электроофтальмию глаз и отпустили домой. На приеме в частной клинике специалисты констатировали термический ожог роговицы и конъюнктивы.

Заведующий медучреждения, где пострадала петербурженка, принес извинения и пригласил детей на осмотр.

Пострадавшая и ее супруг требуют провести проверку и возместить расходы на лечение за счет виновных.

До этого россиянка сделала пластику в квартире хирурга и утратила способность закрывать глаза. В настоящий момент обратилась в полицию с жалобой на врача.