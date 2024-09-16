Мужчина открыл стрельбу после того, как его выгнали из караоке-бара

В Москве посетитель караоке-бара открыл стрельбу после того, как охранники вывели его на улицу и не пустили обратно в заведение. Люди пожаловались на его неадекватное поведение. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло в ресторане на Аминьевском шоссе. Примерно в три часа ночи посетители пожаловались на мужчину, который создавал конфликтную ситуацию. Охранники выпроводили его из заведения.

Отмечается, что мужчина через некоторое время вернулся и захотел снова попасть в заведение. Он говорил о том, что оставил там обручальное кольцо. Не получив желаемое, дебошир открыл стрельбу.

«Он достал из сумки пистолет, дважды выстрелил в воздух, а затем начал ломиться в ресторан и два раза выстрелил по входной двери», – говорится в сообщении.

Охранники вызвали сотрудников полиции, которые задержали мужчину. При себе у него нашли травматический пистолет с четырьмя патронами, оружие было изъято. Проводится проверка.

Также есть информация о прошлом дебошира. Сообщается, что он был судим за наркотики.

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