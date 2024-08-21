Российский подросток случайно застрелил отца в тире

Подросток случайно застрелил отца в тире подмосковного Реутова. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Уточняется, что 20 августа молодой человек совместно с отцом находился в тире, расположенном в Реутове. В момент, когда подросток был в тактических наушниках и с оружием в руках, его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. В это время несовершеннолетний случайно нажал на спусковой крючок и попал в родителя. От полученного ранения мужчина умер на месте.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Правоохранители выясняют все детали произошедшего.

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