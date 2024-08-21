Остались двое маленьких детей: непьющий мужчина умер после капельницы от похмелья

Житель Казани скончался после процедуры у местного косметолога. Мужчине поставили капельницу для поднятия иммунитета, однако его состояние резко ухудшилось. Врачи не смогли спасти пациента. У россиянина остались двое детей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, супруга 30-летнего казанца увидела в соцсетях, что знакомый косметолог предоставляет услуги по очистке организма. Женщина решила сделать капельницу, а ее муж согласился на процедуру за компанию.

Когда пару прокапали, то спустя непродолжительное время наступил эффект — супруги стали плохо себя чувствовать. Их рвало кровью, поднялась температура. Состояние женщины вскоре стабилизировалось, а вот мужчину пришлось госпитализировать.

Врачи не смогли помочь пациенту в тяжелом состоянии. Оказалось, что он скончался от желудочно-кишечного кровотечения, развившегося на фоне гастрита. В капельнице, как впоследствии выяснилось, были не витамины, а препарат для очистки организма алкоголиков и наркоманов. Про аллергические реакции косметолог у своих клиентов не спрашивала. Теперь вдова пытается привлечь «специалиста» к ответственности за гибель главы семейства.

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