В Ростовской области мужчина ранил ножом воспитательницу детсада из-за замечания

В Батайске Ростовской области местный житель накинулся с ножом на воспитательницу детского сада из-за замечания. Об этом пишет Kp.ru.

По данным источника, мужчина многие годы жил по соседству с женщиной, которая работала воспитательницей, и регулярно устраивал шумные посиделки с товарищами во дворе дома. В день ЧП россиянин вновь собрал компанию и организовал массовую пьянку, регулярно выкрикивая матерные слова. На этот раз женщина не смогла проигнорировать происходящее и сделала замечание. Поступок соседки не понравился жителю Батайска, вследствие чего он пришел в ярость, взял кухонный нож и накинулся на россиянку, ранив ее в кисть.

На помощь пришел супруг воспитательницы, который оттащил агрессивного соседа от жены, вызвал «скорую» и полицейских.

Пострадавшую госпитализировали, а злоумышленника отвезли на допрос в полицию. Мужчина полностью признал свою вину, против него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ.

В результате суд приговорил нападавшего к одному году ограничения свободы.

Ранее стало известно, что в одной из школ Кармаскалинского района Башкирии подросток ранил ножом одноклассника.