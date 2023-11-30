На Алтае подросток насмерть придавил ковшом трактора двухлетнюю сестру

В Алтайском крае 15-летний подросток убил двухлетнюю сестру. Парень работал на тракторе и, не заметив малышку, случайно придавил ее ковшом. Ребенок скончался мгновенно. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, школьник трудился во дворе дома. Сидя за рулем трактора, он сгребал мусор. В тот момент на улицу вышла его младшая сестренка. Она подошла слишком близко к работающей технике, а брат ее не увидел. В итоге девочка получила несовместимые с жизнью травмы и умерла на месте.

По факту произошедшего теперь организована проверка. На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.

Ранее в Воронежской области женщина-пешеход попала сразу под три автомобиля. Сначала ее переехала одна машина, а затем еще две. В итоге россиянка скончалась на месте.

Также на Урале в оздоровительном лагере умерла 15-летняя девочка-вожатая. По словам директора учреждения, она потеряла сознание и больше не очнулась. До этого на проблемы со здоровьем она не жаловалась.