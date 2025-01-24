Российский подросток получил удар током в глаз от сверстника

В Москве подросток получил удар током в глаз от сверстника. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне днем на Открытом шоссе. 14-летний москвич возвращался домой со своим приятелем, по дороге они встретили знакомых из параллельного класса. Один из товарищей решил похвастаться электрошокером и начал размахиваться им.

В результате несовершеннолетний ударил сверстника в лицо, последний получил термический ожог века. Школьник с матерью обратились в травмпункт, после чего пострадавшего доставили в больницу. Там глаз промыли и мальчика отпустили домой.

Ранее мы писали, что в Твери второклассницу повалили на землю и избили ногами по лицу. После случившегося девочка находится в состоянии шока и почти не разговаривает. Родные пострадавшей обратились в полицию.

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