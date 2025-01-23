Мужчина из Ивановской области из-за кота напоролся на нож и попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Житель Шуи Ивановской области по имени Алексей вернулся пьяным домой с работы. По возвращении жена отчитала супруга, но все же накрыла ужин на стол. Когда Алексей взял нож, чтобы отрезать хлеб, он споткнулся о кота, упал и напоролся на нож.

Мужчина получил проникающее ранение живота, первую помощь ему оказала жена Ирина. Однако она по неизвестной причине сообщила о случившемся сначала не в скорую помощь, а соседке. Той она поведала другую версию произошедшего. Якобы она сама ударила ножом мужа, а кот не виноват.

Впрочем, уже в полиции Ирина сообщила, что оклеветала себя перед соседкой. Зачем она это сделала, женщина не пояснила. Ее муж сейчас находится в реанимации.

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