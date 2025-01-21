Российский подросток отпил из найденной на улице бутылки и оказался в больнице

В Республике Башкортостан 13-летний школьник отпил из найденной на улице бутылки и сильно отравился. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, после того как несовершеннолетний употребил неизвестную жидкость, у него стало жечь во рту и животе. Кроме того, подростка тошнило. Сначала мальчика доставили в Мишкинскую больницу, откуда позднее вертолетом доставили в Уфу.

Уточняется, что операция школьницу не понадобилась, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Юный россиянин идет на поправку.

Ранее мы писали, что в Иркутске врачи спасли подростка с взорвавшимся в груди фейерверком.

Также сообщалось, что 13-летний мальчик выпал из окна школы в Санкт-Петербурге.