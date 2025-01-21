В Иркутске врачи спасли подростка с взорвавшимся в груди фейерверком

Иркутские хирурги сделали операцию 17-летнему подростку, в груди которого взорвался фейерверк в новогоднюю ночь, рассказали в пресс-службе Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

В новогоднюю ночь парень решил взорвать с товарищами петарды. Подростки установили пиротехнику не на открытом пространстве, а в трубу. Когда они подожгли заряд и отбегали от него, юноша почувствовал резкую боль и упал. Пострадавший так и не понял, что произошло.

Его друзья вызвали скорую помощь. Парня доставили в больницу с серьезной травмой — проникающим ранением грудной клетки. Пациенту провели диагностические мероприятия. Выяснилось, что часть петарды попала в грудную клетку подростка и разрушила ребро. Ребенок находился в сознании, но его состояние оценивалось как тяжелое.

«Думаю, что это был фейерверк, из тех, что взрываются на высоте. Сила заряда была такая, что мгновенно пробила и зимнюю куртку, и кожу, и взорвался он уже внутри», — пояснил врач-хирург Сергей Мороз, оперировавший подростка.

Операция прошла успешно. Юноша провел в реанимации 10 дней, после его перевели в обычное отделение. Сейчас он выписан из больницы.

Напомним, ранее в Самаре хирурги спасли восьмимесячную девочку с швейной иглой в грудной клетке.