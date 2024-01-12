Российский подросток едва не остался без руки из-за петарды

В Ленобласти, в деревне Каменка, 16-летний подросток пострадал из-за взорвавшейся петарды. Ему разворотило руку. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным источника, мальчик решил поиграть с пиротехникой, однако все пошло не по плану. Изделие сдетонировало, когда еще находилось в руке школьника, тем самым нанеся ему серьезные травмы.

После случившегося подростка пришлось госпитализировать. В больнице у него выявили множественные открытые раны левой кисти. Сейчас юный пациент находится в отделении травматологии. Информации о его состоянии нет.

Ранее в Москве полицейскому разорвало лицо новогодним фейерверком. 39-летний мужчина праздновал Новый год вместе с друзьями и в какой-то момент решил запустить салют. Но пиротехника выстрелила не вверх, как должна была, а в сторону, где стоял сотрудник ГИБДД.

Также недавно в Башкирии сигнальная ракета взорвалась в кармане у школьника во время урока ОБЖ. Ребенок отделался испугом.